Depois da grande festa do Nápoles, na quinta-feira, este sábado foi a vez do Génova também festejar o regresso à Serie A, um ano depois de ter caído na Série B, com uma vitória sobre o Ascoli (2-1), em jogo da 36.ª ronda da segunda liga italiana.

A duas jornadas para o final da época regular, o Génova passa a somar 70 pontos, mais oito do que o terceiro classificado, o Bari, que não foi além de um empate com o Modena (1-1), pelo que vai acompanhar o líder Frosione (74 pontos) na promoção à Serie A.

A terceira vaga para a elite será atribuída no final da fase final, disputada entre as seis equipas que fiquem entre o terceiro e o oitavo lugar na época regular.

O Génova, treinado desde dezembro pelo ex-internacional transalpino Alberto Gilardino, de 40 anos, venceu o primeiro campeonato italiano, disputado em 1898, e conta com nove títulos no total, o último dos quais obtido há quase um século (1924).

O Génova regressa, assim, ao principal escalão, numa altura em que o outro clube da cidade, a Sampdória, está no último lugar da Série A, praticamente condenando a cair no segundo escalão.