O Génova foi ao Estádio Ennio Tardini vencer por 2-1 no jogo de abertura da 28.ª jornada da Série A da liga italiana.

A equipa da casa, com Bruno Alves no banco de suplentes, até marcou primeiro, aos 16 minutos, pelos pés de Graziano Pelle, mas depois permitiu a reviravolta dos visitantes no segundo tempo, com dois golos de Gianluca Scamacca, o segundo com um remate do meio da rua (ver vídeo abaixo).

Uma vitória que deixa o Génova ainda mais confortável na classificação, agora no 13.º lugar, com 31 pontos, e o Parma, no penúltimo lugar, cada vez mais longe da salvação, com apenas 19.