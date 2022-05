Um golo de Rafael Leão permitiu ao Milan vencer a Fiorentina por 1-0 e dar mais um passo rumo à conquista do campeonato que lhe foge desde 2010/11.

O avançado internacional português foi titular nos rossoneri e fez a diferença aos 82 minutos, quando aproveitou da melhor forma um erro do guarda-redes adversário na saída de bola.

Este resultado permite ao Milan chegar aos 77 pontos na Serie A e consolidar a liderança da prova quando faltam cumprir-se três jornadas.

Também neste domingo, mais cedo, a Juventus (4.ª na Serie A) impôs-se por 2-1 na receção ao Veneza de Nani, que não saiu do banco de suplentes. O defesa-central Bonucci assinou um bis improvável e decisivo, com golos aos 7 e aos 76 minutos. Pelo meio, Mattia Aramu assinou, aos 71m, o único golo dos visitantes, que seguem no último lugar da Serie A e dificilmente conseguirão escapar à despromoção.

Num dos outros jogos do dia, o Torino venceu fora o Torino por 3-1 com um hat-trick de Belotti: o avançado do conjunto de Turim marcou aos 78m e 87 minutos (dois penáltis) e fechou a contagem no sexto minuto de compensação. O Empoli, que ainda esteve a vencer graças a um golo de Zurkowski, ao minuto 56, terminou o jogo com nove, após expulsões de Verre (vermelho direto aos 60 minutos) e de Stojanovic (85m) por acumulação de amarelos.