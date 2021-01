Foi aos 90+7 minutos que o Inter venceu o eterno dérbi de Milão, frente ao Milan, e se apurou para as meias-finais da Taça de Itália, com uma vitória por 2-1.

No Giuseppe Meazza, Diogo Dalot e Rafael Leão fora titulares nos rossoneri e viram o incontornável Zlatan Ibrahimovic fazer o 1-0 à meia-hora de jogo, com um remate cruzado.

Só que depois Zlatan borrou a pintura: em cima do intervalo viu amarelo após um desentendimento com Lukaku e à passagem da hora de jogo foi expulso por acumulação, depois de uma falta de Lukaku.

Com um a mais, o Inter foi em busca da reviravolta, e conseguiu. Lukaku empatou a 20 minutos dos 90 e, aos 90+7, quando já todos pensavam no prolongamento, Christian Eriksen decidiu a eliminatória com um grande golo de livre.