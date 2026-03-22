O Inter voltou a escorregar na Serie A, ao empatar 1-1 no terreno da Fiorentina, somando o terceiro jogo consecutivo sem vencer.

A equipa de Milão entrou praticamente a ganhar, com Francesco Pio Esposito a marcar no primeiro minuto, mas acabou por permitir o empate já na reta final, por Cher Ndour aos 77 minutos.

Apesar do deslize, o Inter mantém a liderança com 69 pontos, mas viu a vantagem reduzida para seis pontos sobre o Milan, que venceu o Torino (3-2), enquanto o Nápoles também aproveitou para se aproximar, ao bater o Cagliari (1-0) e ficar a sete pontos do topo.

Veja aqui o resumo do encontro: