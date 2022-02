Mais «quentinho» do que isto era difícil.

O Inter de Milão empatou este sábado em casa do Nápoles (1-1), em jogo da 25.ª jornada da Serie A. As duas equipas estão nos dois primeiros lugares do campeonato, mas quem pode acabar a jornada como líder é… o Milan.

Já lá vamos.

No Estádio Diego Armando Maradona, a equipa da casa, com Mário Rui a titular, cedo se colocou em vantagem no marcador, fruto de um golo de Lorenzo Insigne, de penálti, logo aos sete minutos.

No entanto, a abrir a etapa complementar, Dzeko, num lance fortuito, fez o 1-1, que viria a ser o resultado final, e deixou o topo da tabela classificativa a «ferver».

Isto porque o Inter – que desperdiçou oito pontos nos últimos 12 que disputou – continua líder da Serie A, com mais um ponto do que o Nápoles e menos um jogo. Em terceiro está o Milan, que joga este domingo, com 52 pontos, o que significa que os rossoneri serão líderes isolados se vencerem na receção ao Sampdoria. Mas sempre com um jogo a mais do que o Inter.