Haverá melhor maneira de assumir a liderança do campeonato do que com uma goleada? Em princípio, não.

Foi isso que o Inter de Milão fez, ao vencer esta noite na receção ao Cagliari, por 4-0, em jogo da 17.ª jornada da Serie A.

Lautaro Martínez bisou, com golos aos 29 e 68 minutos, mas até podia ter feito um hat-trick, já que falhou um penálti em cima do intervalo.

Alexis Sánchez, aos 50 minutos, e Hakan Çalhanoglu, aos 66 minutos, fizeram os restantes golos do atual campeão italiano.

O Inter aproveita assim da melhor forma o empate do rival Milan e assume a liderança da Serie A, com mais um ponto do que os rossoneri. O Cagliari é penúltimo, com apenas dez pontos.