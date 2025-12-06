VÍDEO: Inter goleia e é líder provisório, Fiorentina afunda-se ainda mais
Verona surpreendeu a Atalanta e descolou do fundo da tabela
O Inter de Milão confirmou o favoritismo em San Siro e bateu a equipa sensação, Como, por 4-0, numa exibição dominadora que valeu aos nerazzurri a liderança provisória da Serie A.
Aos 11 minutos, Luis Henrique desmontou a defesa lariani num lance individual brilhante e ofereceu a Lautaro Martínez o 1-0.
Na segunda parte, o Como tentou reagir, mas foi o Inter que voltou a faturar depois de Thuram (59m) se ter antecipado a Butez, após um canto, e feito o 2-0. Çalhanoğlu fez o 3-0 aos 80 minutos e Carlos Augusto fechou o resultado já perto do fim.
Com este triunfo, o Inter assume a liderança provisória com 30 pontos, mais seis que o Como, que segue na sexta posição.
Quem continua numa péssima fase é a Fiorentina que ainda não venceu nesta edição da Serie A italiana. A formação viola somou nova derrota, desta vez diante do Sassuolo, por 3-1.
No Mapei Stadium, a Fiorentina entrou agressiva e até conseguiu marcar cedo por intermédio do penálti de Mandragora (9m).
No entanto, Volpato empatou aos 14 minutos com um remate de longe que traiu De Gea, e pouco antes do intervalo Muharemovic (45+1m) assinou a reviravolta após um canto.
No segundo tempo, Fabio Grosso foi expulso no banco do Sassuolo, mas nem isso os impediu de confirmar o triunfo por Kone, aos 65 minutos.
Com este triunfo, o Sassuolo encontra-se no oitavo lugar da classificação, com 20 pontos, já a Fiorentina segura a lanterna vermelha e agora isolada pois o Verona foi a Bergamo bater a Atalanta por 3-1.
Bleghali (28m) e Giovane (36m) construíram uma vantagem ao intervalo para os homens do nordeste italiano, que Bernede (71m) dilatou já no segundo tempo.
Giovane quase furou as redes da baliza da Atalanta 😳#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #HellasVerona #Atalanta #placardit pic.twitter.com/2L4hYLwRzP— sport tv (@sporttvportugal) December 6, 2025
O melhor que a Deusa conseguiu foi reduzir por intermédio de Scamacca (81m) após faturar de grande penalidade.
Este resultado deixa a Atalanta no 12.º lugar com 16 pontos, mais sete que o Verona.