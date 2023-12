O Inter de Milão consolidou esta noite a liderança da Serie A, ao vencer na receção à Udinese, por 4-0, em jogo da 15.ª jornada da competição.

Oito minutos a abrir bastaram para os nerazzurri resolverem a partida: Hakan Çalhanoglu abriu o marcador aos 37 minutos, de penálti, e assistiu Dimarco para o 2-0 aos 42m.

Dois minutos depois, foi Marcos Thuram a fazer o gosto ao pé, servido por Mkhitaryan. Na etapa complementar, a seis minutos dos 90, Lautaro Martínez fez o 4-0 final a favor do conjunto que faz parte do grupo do Benfica na Liga dos Campeões.

Na formação de Udine, refira-se, João Ferreira foi titular, ao passo que Domingos Quina não saiu do banco.

Com este resultado, o Inter lidera o campeonato italiano, com 38 pontos, mais dois do que a Juventus. A Udinese está em 16.º, com 12 pontos.