O Inter abriu o domingo de Liga italiana com um triunfo arrancado a ferros. Na visita ao Hellas Verona, os «Nerazzurri» venceram (2-1) com um autogolo aos 90+4m, assumindo à condição o segundo lugar. 

Piotr Zielinski, médio polaco, fez o primeira da partida aos 16 minutos com um belo golo de primeira.

Ainda antes do intervalo, o Hellas Verona restabeleceu o empate com o tiro certeiro de Giovane (40m). O golo da vitória surgiu já para lá dos 90 minutos. Numa tentativa de colocar a bola na área adversária, o Inter beneficiou do corte infeliz de Martin Frese, que introduziu a bola na própria baliza (90+4m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o triunfo dos «Nerazzuri». Com este resultado (2-1), o Inter sobe à condição ao segundo lugar, com 21 pontos, e pressiona o líder Nápoles, que empatou com o Como. No entanto, a Roma, terceira com 21 pontos, enfrenta o Milan este domingo, podendo assumir a liderança da Liga italiana.

