VÍDEO: Inter vence Hellas Verona com autogolo em tempo de compensação
Triunfo (2-1) permite que os «Nerazzurri» subam ao segundo lugar à condição
O Inter abriu o domingo de Liga italiana com um triunfo arrancado a ferros. Na visita ao Hellas Verona, os «Nerazzurri» venceram (2-1) com um autogolo aos 90+4m, assumindo à condição o segundo lugar.
Piotr Zielinski, médio polaco, fez o primeira da partida aos 16 minutos com um belo golo de primeira.
Zielinski sem deixar cair no chão 😮💨#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Verona #InterMilão #placardit pic.twitter.com/xftTai55XZ— sport tv (@sporttvportugal) November 2, 2025
Ainda antes do intervalo, o Hellas Verona restabeleceu o empate com o tiro certeiro de Giovane (40m). O golo da vitória surgiu já para lá dos 90 minutos. Numa tentativa de colocar a bola na área adversária, o Inter beneficiou do corte infeliz de Martin Frese, que introduziu a bola na própria baliza (90+4m).
O Inter chegou à vitória nos descontos através de um auto-golo de Frese 🥶#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Verona #InterMilão #placardit pic.twitter.com/58ZPFsFdTL— sport tv (@sporttvportugal) November 2, 2025
Sem mais golos no encontro, o apito final ditou o triunfo dos «Nerazzuri». Com este resultado (2-1), o Inter sobe à condição ao segundo lugar, com 21 pontos, e pressiona o líder Nápoles, que empatou com o Como. No entanto, a Roma, terceira com 21 pontos, enfrenta o Milan este domingo, podendo assumir a liderança da Liga italiana.