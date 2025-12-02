VÍDEO: Juventus avança na Taça com triunfo tranquilo frente à Udinese
João Mário e Francisco Conceição foram opção na «Vecchia Signora», na reta final da partida
A Juventus apurou-se para os quartos de final da Taça de Itália após ter derrotado a Udinese por 2-0, esta terça-feira, em Turim. Na Vecchia Signora, os portugueses João Mário e Francisco Conceição foram lançados no jogo, por Luciano Spalletti, ao minuto 74.
Sem surpresa, a Juve dominou o encontro e precisou de apenas 23 minutos para desfazer a igualdade, pelo internacional canadiano Jonathan David.
A Juventus adianta-se no marcador em Turim
O avançado ainda celebrou o 2-0 aos 34 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo, uma decisão que gerou muita polémica.
De VAR ziet in Juventus-Udinese (alweer) een verdediger van de tegenstander over het hoofd en keurt een geldig doelpunt van Juventus onterecht af.
De lijn werd getrokken vanaf de middelste in het strafschopgebied in plaats van de onderste verdediger op het scherm...
Na segunda parte, Manuel Locatelli, que tinha rendido o lesionado Federico Gatti aos 56 minutos, fechou o resultado na conversão de um penálti (68 minutos).
Nota ainda para o golo anulado a Lois Openda, avançado da Juventus, por fora de jogo, no período de compensação.
O encontro desta noite abriu os oitavos de final da Taça de Itália, que têm como prato forte o Lazio-Milan (quinta-feira, 20h00).