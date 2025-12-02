A Juventus apurou-se para os quartos de final da Taça de Itália após ter derrotado a Udinese por 2-0, esta terça-feira, em Turim. Na Vecchia Signora, os portugueses João Mário e Francisco Conceição foram lançados no jogo, por Luciano Spalletti, ao minuto 74.

Sem surpresa, a Juve dominou o encontro e precisou de apenas 23 minutos para desfazer a igualdade, pelo internacional canadiano Jonathan David.

O avançado ainda celebrou o 2-0 aos 34 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo, uma decisão que gerou muita polémica.

Na segunda parte, Manuel Locatelli, que tinha rendido o lesionado Federico Gatti aos 56 minutos, fechou o resultado na conversão de um penálti (68 minutos).

Nota ainda para o golo anulado a Lois Openda, avançado da Juventus, por fora de jogo, no período de compensação.

O encontro desta noite abriu os oitavos de final da Taça de Itália, que têm como prato forte o Lazio-Milan (quinta-feira, 20h00).

RELACIONADOS
VÍDEO: Raphinha inicia reviravolta do Barcelona sobre Atlético de Madrid
VÍDEO: City bate Fulham de Marco Silva em jogo com nove (!) golos
Haaland é o mais rápido de sempre a chegar aos 100 golos na Premier League