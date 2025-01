Renato Veiga chegou este domingo a Turim para assinar pela Juventus, num empréstimo acordado com o Chelsea. Foi o próprio clube italiano que divulgou as imagens do internacional português a chegar ao aeroporto, mesmo sem ainda ter oficializado o acordo.

Nas imagens, vê-se um Renato Veiga sorridente a ser recebido por um dirigente da Juventus e a tirar as primeiras selfies com adeptos da do clube da vechia signora.

Renato Veiga, contratado pelo Chelsea na época passada ao Basileia, vai ser cedido por empréstimo até ao final da temporada, mas sem opção de compra.

Na Juventus, Renato Veiga vai reencontrar o compatriota Francisco Conceição com que já tinha estado, no verão passado, na fase final do Euro2024.

Ora veja: