Juventus e Nápoles empataram esta noite, a uma bola, em mais um jogo grande da jornada 20 da Serie A italiana.

Minutos depois da vitória do Milan frente à Roma, Turim recebeu mais um embate entre duas das principais equipas do calcio, mas ninguém se ficou a rir.

Apesar das muitas baixas por covid-19 – Mário Rui também não foi a jogo devido a castigo –, o Nápoles até entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador aos 23 minutos, por intermédio de Dries Mertens, com assistência de Politano.

No início da etapa complementar, aos 54 minutos, Chiesa restabeleceu a igualdade, resultado que não se viria mais a alterar até ao final dos 90 minutos.

Assim, o Nápoles segue à condição no terceiro lugar, com 40 pontos. Está agora mais longe do Milan, pode ficar mais longe do Inter e ainda ser ultrapassado pela Atalanta, equipas que ainda não jogaram esta ronda.

Já a Juventus está no quinto posto, com 35 pontos, a cinco dos napolitanos.