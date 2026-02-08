A Juventus recuperou este domingo de uma desvantagem de dois golos e empatou 2-2 na receção à Lazio, em jogo da 24.ª jornada da Serie A.

Com Francisco Conceição no banco da Juventus e Nuno Tavares titular na Lazio, o encontro começou a sorrir aos romanos, com o veterano Pedro, de 38 anos, a abrir o marcador já em tempo de compensação da primeira parte (45m+2). A formação laziale voltou a entrar melhor após o intervalo e Isaksen ampliou a vantagem logo aos 47 minutos.

A reação da Juventus surgiu perto da hora de jogo, quando McKennie reduziu a diferença, dando novo fôlego aos anfitriões. O assédio final acabaria por ser recompensado já para lá do minuto 90, com o francês Kalulu a fazer o 2-2 aos 90m+6, resgatando um ponto no último suspiro.

Com este empate, a Juventus mantém-se no quarto lugar, com 46 pontos, podendo ainda ser alcançada pela Roma, caso os romanos vençam o Cagliari. A Lazio segue no oitavo posto, com 33 pontos, num desfecho que deixa também os bianconeri mais longe do pódio de uma Serie A liderada pelo Inter Milão.