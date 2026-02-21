No dia em que recordou um equipamento lançado há 30 anos, a Juventus de Francisco Conceição foi derrotada pelo Como por 2-0, numa partida a contar para a 26.ª jornada da liga italiana.

O internacional português começou do banco e viu da área técnica Vojvoda (11m) abrir o marcador com um bom remate, mas num lance em que o guarda-redes Di Gregorio deixou muito a desejar.

A Juventus, que vestiu com riscas horizontais pretas e brancas tentou reagir com a entrada de Conceição ao intervalo, mas foram novamente os visitantes que chegaram ao golo, por intermédio Caqueret (61m) que finalizou um grande contra-ataque.

Com este resultado, a Juventus está no quinto lugar com 46 pontos conquistados, apenas mais um que o Como, na sexta posição.

RELACIONADOS
«Queremos a quarta vitória seguida, só FC Porto e o Sporting o conseguiram»
VÍDEO: Magnier faz o «bis» na Volta ao Algarve e Ayuso é mais líder
FC Porto: Thiago Silva fora dos convocados para receção ao Rio Ave
VÍDEO: Marítimo vence Sporting B e reforça liderança da II Liga
Inglaterra: James Milner bate recorde de jogos na Premier League