VÍDEO: Juventus estreia equipamento insólito e perde frente ao Como
Francisco Conceição entrou na segunda parte no desaire por 2-0
No dia em que recordou um equipamento lançado há 30 anos, a Juventus de Francisco Conceição foi derrotada pelo Como por 2-0, numa partida a contar para a 26.ª jornada da liga italiana.
O internacional português começou do banco e viu da área técnica Vojvoda (11m) abrir o marcador com um bom remate, mas num lance em que o guarda-redes Di Gregorio deixou muito a desejar.
Vodvoja fez a defesa da Juventus dançar 🕺#sporttvportugal #SerieA #juventus #como #insparya pic.twitter.com/Rqd7ROo2Vi— sport tv (@sporttvportugal) February 21, 2026
A Juventus, que vestiu com riscas horizontais pretas e brancas tentou reagir com a entrada de Conceição ao intervalo, mas foram novamente os visitantes que chegaram ao golo, por intermédio Caqueret (61m) que finalizou um grande contra-ataque.
Uma aula de como contra-atacar 🤤#sporttvportugal #SerieA #juventus #como #insparya pic.twitter.com/XBAC7CZURe— sport tv (@sporttvportugal) February 21, 2026
Com este resultado, a Juventus está no quinto lugar com 46 pontos conquistados, apenas mais um que o Como, na sexta posição.