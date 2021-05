Cristiano Ronaldo chegou nesta quarta-feira ao golo 100 com a camisola da Juventus.

O avançado da Vecchia Signora apontou o segundo golo na vitória forasteira sobre a Sassuolo por 3-1. Ronaldo marcou já perto do intervalo através de um remate de pé esquerdo após tirar um adversário do caminho e na segunda parte ficou a centímetros de assinar o 101.º remate certeiro em menos de três épocas em Turim, mas acertou no poste esquerdo.

O jogo, que terminou com a conquista de três pontos importantíssimo para manterem a Juventus (5.ª na Serie A) na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões na próxima época, até nem começou da melhor forma para os comandados de Andrea Pirlo. Bonucci fez penálti sobre Raspadori na grande área, mas Berardi não conseguiu bater Buffon da marca dos onze metros: o veterano tornou-se, aos 43 anos, no guarda-redes mais velho de sempre a travar um penálti na Serie A.

Aos 28 minutos, Rabiot inaugurou o marcador para os visitantes através de um remate colocado de fora da área e Ronaldo, como já foi dito, ampliou para 2-0 já bem perto do descanso.

Após o regresso dos balneários, Raspadori reduziu para a Sassuolo aos 59 minutos, mas pouco depois Paulo Dybala colocou um ponto final nas dúvidas e apontou, também ele, o golo 100 com a camisola da Juventus naquela que está a ser a época menos profícua do argentino, que leva apenas cinco golos em 2020/21.

Também esta quarta-feira, o Milan voltou a ter uma dia de sonho na segunda visita a Turim em três dias. Depois do triunfo por 3-0 sobre Juventus, os rossoneri golearam o Torino por inimagináveis 7(!)-0.

Theo Hernández e Franck Kessié marcaram para o Milan na primeira parte. Na etapa complementar, Brahim Díaz ampliou para 3-0 e Theo Hernández bisou pouco depois da hora de jogo. Ante Rebic, titular face à ausência de Ibrahimovic, ainda subiu ao palco para reclamar o papel de principal protagonista do jogo. Depois de assistir Theo Hernandéz para o 4-0, marcou o 5-0, o sexto (a passe de Rafael Leão, lançado aos 70 minutos) e o sétimo. Tudo isto entre os 67m e os 79 minutos.

Destaque ainda para a vitória do campeão Inter sobre a Roma de Paulo Fonseca: 3-1 em San Siro com golos de Marcelo Brozovic (11m), Matias Vecino (20m) e Romelu Lukaku já a terminar. Para a Roma marcou Mkhitaryan aos 31 minutos.

Os lugares de topo mantiveram-se ordenados como à entrada da 36.ª jornada, já que os seis primeiros classificados venceram todos. A cada vez menos surpreendente Atalanta, vice-líder da Serie A, derrotou em casa o aflito Benevento por 2-0 e a Lazio (6.ª) venceu o Parma (sem Bruno Alves) por 1-0 com um golo do inevitável Ciro Immobile aos 90+5m.

OUTROS RESULTADOS

Cagliari-Fiorentina, 0-0

Bolonha-Genova, 0-2

Sampdoria-Spezia, 2-2