O Inter regressou às vitórias na Liga italiana. Na visita ao Pisa, Lautaro Martinez bisou no triunfo (2-0) dos «nerazzurri». Equipa de Cristian Chivu voltou, portanto, aos triunfos após a derrota no dérbi de Milão.

Os golos surgiram apenas lá para hora de jogo. O argentino abriu as contas do jogo (69m) e estabeleceu o resultado final (83m).

Com este triunfo (2-0), o Inter ascende, à condição, à segunda posição com 27 pontos. Roma (27 pontos) e Nápoles (25 pontos) jogam este domingo e podem ultrapassar os «nerazzurri». O Pisa, por sua vez, está em lugares de descida - 18.º com dez pontos.

No outro jogo da tarde, os Lecce, com dupla portuguesa, bateu o Torino (2-1) e afastou-se um pouco mais dos lugares de descida. Pelo Lecce, Danilo Veiga e Tiago Gabriel, ambos ex-Estrela da Amadora, alinharam de início. Do lado do Torino, Franco Israel, ex-Sporting, foi também titular.

Os golos do Lecce surgiram no primeiro tempo. Lassana Coulibaly abriu o marcador (20m) e Lameck Banda dilatou pouco tempo depois (22m).

Che Adams reduziu pelo Torino já no segundo tempo (57m). Já em tempo de compensação, a equipa de Turim podia ter empatado, mas Kristjan Asllani falhou uma grande penalidade (90+1m).

Com este triunfo (2-1), o Lecce é 14.º com 13 pontos. Já o Torino está na 12.ª posição com 14 pontos.

Confira a classificação e os jogos da Liga italiana.