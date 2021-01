Não correu nada bem o dérbi da capital de Itália a Paulo Fonseca: esta noite, no jogo que abriu a 18.ª jornada da Serie A, a Lazio bateu a Roma por uns contundentes 3-0.

No Estádio Olímpico, o golo inaugural da partida foi do suspeito do costume: assistir por Lazzari, Ciro Immobile fez o 1-0 para os laziale aos 14 minutos.

Menos de dez minutos depois, o mesmo Lazzari assistiu Luis Alberto para o 2-0.

Na segunda parte, aos 67 minutos, Luis Alberto bisou e fixou o resultado final em 3-0.

Com este resultado, a Roma segue no terceiro lugar da tabela classificativa, com 34 pontos, mas pode ser ultrapassada pela Juventus. Já a Lazio subiu à condição ao sétimo lugar, com 31 pontos.