A Lazio, adversária do FC Porto no play-of de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, falhou o assalto ao 5.º lugar da Serie A, ao empatar fora a um golo com a Udinese.

Com Beto a titular no ataque, a equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos por intermédio de Deuloeu, mas o ex-portista Felipe Anderson, num desvio ao segundo poste na sequência de uma bola parada, empatou em cima do intervalo para a equipa de Maurizio Sarri, perdulária no ataque e ainda órfã do goleador Ciro Immobile.

Jovane Cabral, cedido pelo Sporting à Lazio, começou no banco, mas teve de ir a jogo aos 24 minutos para o lugar do lesionado Pedro Rodríguez.