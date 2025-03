Aí vão três derrotas consecutivas para o Milan de Sérgio Conceição, agora em casa, diante da Lazio (1-2) onde o treinador português chegou a espalhar magia nos tempos de juventude. Um verdadeiro balde de água fria para os rossoneri que depois de terem conseguido empatar o jogo reduzidos a dez, já perto do final, viram o árbitro assinalar um polémico penálti que acabou por ditar a vitória dos romanos.

Era um jogo crucial para as aspirações do Milan que podia dar um salto significativo na classificação e aproximar-se dos lugares que dão acesso às competições europeias, até porque a Lazio, apesar de estar numa mais confortável, não atravessava um bom momento, mas tudo saiu mal à equipa rossonera.

Com os adeptos em protesto [só começaram a apoiar a equipa a partir do minuto quinze], o Milan entrou em campo com um equipamento a fazer lembrar a seleção portuguesa, mas, enquanto Rafael Leão foi titular, João Félix, depois de uma semana com muitas críticas, começou no banco.

A equipa da casa procurou assumir as despesas do jogo e entrou no jogo ao ataque, mas foi a Lazio que chegou primeiro ao golo, aos 28 minutos, numa transição rápida, com Zaccagni a bater Maignan. Sérgio Conceição reagiu de imediato, prescindindo de Yunus Musah para lançar João Félix.

O Milan tentou reagir, mas a Lazio voltou a estar perto do 2-0, outra vez por Zaccagni e o intervalo chegou a voar, ao som de assobios dos adeptos do Milan.

O pesadelo de Conceição adensou-se na segunda parte quando, aos 65 minutos, Pavlovic foi expulso, após entrada dura sobre Isaksen. Mesmo reduzidos a dez, os rossoneri nuca baixaram os braços e ainda chegaram ao empate, aos 85 minutos, com Rafael Leão a cruzar da esquerda para uma grande cabeçada de Chukwueze.

Parecia que estava feito, mas, já em tempo de compensação, o árbitro, depois de alertado pelo VAR e de ter ido ver as imagens, acabou por assinalar um penálti a favor da Lazio, por uma alegada falta de Maignan sobre Isaksen. Pedro, desde a marca dos onze metros, atirou a contar e foi mesmo a Lazio que acabou a festejar em San Siro.

Sérgio Conceição, que já estava numa posição muito delicada, fica agora com a vida ainda mais difícil, com a terceira derrota consecutiva, quarto jogo sem vencer, com o Milan a cair para o nono lugar da classificação da Série A, cada vez mais distante dos lugares de acesso à Europa.

