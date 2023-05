A Lazio marcou passo esta sexta-feira na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, ao empatar na receção ao Lecce, por 2-2.

Na partida que abriu a jornada 35 da Serie A, Gabriel Strefezza podia ter dado vantagem à equipa visitante aos 23 minutos, mas desperdiçou um penálti.

Aproveitaram os romanos, com um golo de Immobile aos 34 minutos, mas em cima do intervalo Remi Oudin fez o 1-1.

Oudin não ficou satisfeito e no reatar da partida fez o 2-1 para os forasteiros, colocando os laziale, com Luís Maximiano na baliza, em apuros.

Do mal o menos, os comandados de Maurizio Sarri resgataram um ponto graças a um golo de Milinkovic-Savic aos 90+4 minutos.

A Lazio continua no terceiro lugar do campeonato italiano, mas pode ser ultrapassada pelo Inter no final da jornada. O Lecce está em 16.º lugar, com 32 pontos.