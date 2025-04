O Milan de Sérgio Conceição voltou aos triunfos quatro jogos depois com o triunfo sobre a Udinese por 4-0 numa partida a contar para a 32.ª ronda do Campeonato italiano.

Rafael Leão foi titular, Félix ficou no banco e foi da área técnica que viu o companheiro português abrir o marcador com um grande golo à passagem do minuto 42.

Antes do intervalo, Pavlovic [45m] duplicou a vantagem no marcador na sequência de um canto.

O início do segundo tempo ficou marcado por um momento assustador. Mike Maignan, guarda-redes do Milan, teve um choque violentíssimo com o colega Alex Jimenez e teve mesmo de ser substituído numa maca.

Depois do susto, vieram os dois últimos golos da equipa de Conceição. Theo Hernández [74m], depois de uma excelente jogada individual disparou um «míssil» para dentro da baliza de Okoye.

Leão, depois de marcar, também assistiu. Contra-ataque mortífero dos rossoneri e o internacional português ofereceu o quarto golo a Reijnders [81m].

Com este triunfo, o Milan está no nono lugar da classificação, com 51 pontos, mais onze que a Udinese no 11.º posto.