O Milan perdeu foram com a Atalanta por 2-1 e atrasou-se ainda mais na luta pelos lugares cimeiros da Liga italiana, que é liderada, ainda que à condição, pela sensacional equipa de Gian Piero Gasperini.

Com Rafael Leão a titular na equipa de Paulo Fonseca, os rossoneri ficaram em desvantagem aos 12 minutos, quando, na sequência de um livre lateral, Charles de Ketelaere subiu até ao segundo andar e cabeceou para o 1-0.

A reação dos visitantes foi rápida e ao minuto 22 Rafael Leão recebeu solto na meia-esquerda e cruzou perfeito de pé esquerdo para a finalização de Álvaro Morata.

Depois de uma primeira parte com alguns momento de agitação, a segunda parte foi pautada por uma toada mais calculista de parte a parte e tudo parecia apontar para um empate, mas Ademola Lookman, uma das figuras maiores da Atalanta, apareceu esquecido ao segundo poste e encostou para o 2-1 final, novamente numa bola parada mal defendida pela equipa de Milão.

Com este resultado, a Atalanta é líder da Liga italiana com 34 pontos, mais dois do que o Nápoles e três do que o Inter, que ocupam os outros lugares do pódio, mas tem menos um jogo realizado.

O Milan está no 7.º posto com 22 pontos (menos um jogo do que a Atalanta) e fora dos lugares de acesso às competições europeias.