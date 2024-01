O Milan somou este domingo a segunda vitória consecutiva na Serie A, em jogo da 19.ª jornada, com um triunfo por 3-0 em casa do Empoli.

Depois de ter ficado no banco a meio da semana frente ao Cagliari, para a Taça de Itália, Rafael Leão regressou ao onze dos rossoneri e esteve em destaque: é do internacional português a assistência para o 1-0, de Loftus-Cheek, logo aos 11 minutos.

À meia-hora, surgiu o 2-0, da autoria de Olivier Giroud, através da marca de penálti.

No segundo tempo, e já sem Leão em campo, o conjunto visitante chegou ao 3-0: Pulisic fez a assistência e o jovem Chaka Traoré fechou o resultado.

Com este resultado, o Milan segue no terceiro lugar, com 39 pontos, menos nove do que o líder Inter. O Empoli está em penúltimo, com 13 pontos.