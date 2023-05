Depois de duas derrotas consecutivas, e da eliminação da Liga dos Campeões, o Milan regressou este sábado às vitórias, ao golear na receção à Sampdoria, por 5-1.

Rafael Leão foi titular e iniciou o triunfo rossonero com um golo nove minutos: servido por Brahim Díaz, o internacional português finalizou com classe na cara do guarda-redes.

Quagliarella ainda empatou para a equipa de Génova, que já está despromovida, mas um bis de Girdou em seis minutos, aos 23 e aos 29 (o segundo de penálti) praticamente resolveram o encontro.

Na etapa complementar, Brahim Díaz fez o quarto, aos 63 minutos, e pouco depois Giroud chegou ao hat-trick, assistido por Leão.

Com este resultado, o Milan segue em quinto lugar, a um ponto da Lazio, mas mais um jogo. A Sampdoria está em último.

Também este sábado, a Atalanta venceu na receção ao Hellas Verona, de Miguel Veloso (3-1), enquanto a Cremonese foi goleada em casa pelo Bolonha, por 5-1.