O Milan desperdiçou a oportunidade de assumir, ainda que à condição, a liderança da Serie A ao empatar a dois golos na visita a casa do Parma.

Com Rafael Leão a titular, os rossoneri chegaram à vantagem aos 12 minutos por Saelemaekers e Leão dobrou a cifra ao minuto 25 na conversão de um penálti.

A conquista dos três pontos parecia encaminhada, mas Bernabé, com uma execução fantástica de pé esquerdo, reduziu em cima do intervalo e deu esperança aos adeptos da equipa da casa.

Pouco depois da hora de jogo, Del Prato fez o 2-2, resultado que se manteve até ao apito final.

Com este resultado, o Milan, que não perde na Serie A desde a jornada inaugural, iguala o Nápoles no topo com 22 pontos, mas o campeão transalpino ainda joga neste domingo.