VÍDEO: Leão marca, mas Milan desperdiça vantagem de dois golos em Parma
Rossoneri falham subida à liderança, ainda que à condição
O Milan desperdiçou a oportunidade de assumir, ainda que à condição, a liderança da Serie A ao empatar a dois golos na visita a casa do Parma.
Com Rafael Leão a titular, os rossoneri chegaram à vantagem aos 12 minutos por Saelemaekers e Leão dobrou a cifra ao minuto 25 na conversão de um penálti.
Rafa Leão faz o segundo de grande penalidade 🚀#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Parma #ACMilan #placardit pic.twitter.com/MpdKY2t00f— sport tv (@sporttvportugal) November 8, 2025
A conquista dos três pontos parecia encaminhada, mas Bernabé, com uma execução fantástica de pé esquerdo, reduziu em cima do intervalo e deu esperança aos adeptos da equipa da casa.
Que golaço de Bernabé que reduz para o Parma 🔥#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Parma #ACMilan #placardit pic.twitter.com/JP1XemRCzt— sport tv (@sporttvportugal) November 8, 2025
Pouco depois da hora de jogo, Del Prato fez o 2-2, resultado que se manteve até ao apito final.
Com este resultado, o Milan, que não perde na Serie A desde a jornada inaugural, iguala o Nápoles no topo com 22 pontos, mas o campeão transalpino ainda joga neste domingo.