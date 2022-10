O Nápoles venceu em casa o Torino por 3-1 e garantiu que vai permanecer no topo da Liga italiana no fecho da 8.ª jornada.

Mário Rui foi titular na equipa de Luciano Spalletti e fez a assistência para o 1-0, da autoria do médio camaronês Zambo Anguissa logo aos 6 minutos.

Pouco depois, aos 12 minutos, Anguissa marcou pela segunda vez. Arrancou desde o meio-campo defensivo e só parou na grande-área contrária e com a bola no fundo das redes do Torino.

O terceiro dos napolitanos chegaria aos 37 minutos ao melhor estilo do já habitual Khvicha Kvaratskhelia, coqueluche georgiana da equipa de Mário Rui. Depois de disparar pelo corredor esquerdo, assinou o 3-0.

O melhor que o Torino conseguiu foi reduzir ainda na primeira parte por Sanabria num jogo em que os visitantes ainda ficaram reduzidos a dez a partir dos 74m, altura em que Juric viu o vermelho direto.