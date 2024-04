Irreconhecível como em quase toda a época, o campeão italiano Nápoles voltou a tropeçar na Serie A, agora na receção ao Frosinone (2-2).

Diante da pior equipa do campeonato a jogar fora de portas - tinha apenas 4 pontos somados como visitante - o Nápoles, com Mário Rui a titular, até entrou forte, adiantou-se no marcador aos 16 minutos e até dispôs de mais ocasiões.

À meia-hora de jogo, o Frosinone beneficiou de um penálti, mas Matías Soulé permitiu a defesa de Alex Meret, que borrou a pintura aos 50 minutos quando errou um passe e criou as bases para o empate do Frosinone, assinado por Cheddira.

O Nápoles ainda voltou à vantagem, por Osimhen aos 63m, mas Cheddira bisou e fez o 2-2 final.

Já em tempo de compensação, Mário Rui foi expulso por acumulação de amarelos.

O Nápoles está apenas no oitavo lugar da Liga italiana com 49 pontos.