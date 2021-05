O Paris Saint-Germain venceu esta noite a Taça de França pelo segundo ano consecutivo, ao vencer o Mónaco na final, por 2-0. Sem Neymar, foi Kylian Mbappé a brilhar a grande altura.

No Stade de France, Danilo foi titular nos parisienses e viu Icardi abrir o marcador aos 19 minutos. Mbappé roubou a bola na zona defensiva dos monegascos e serviu de bandeja o argentino, que marcou de baliza aberta.

O golo de Icardi:

Na segundo tempo, e já com Gelson em campo do lado do Mónaco (Florentino não foi convocado), Mbappé fechou as contas com um golaço, após um passe delicioso de Angel Di María.

O golaço de Mbappé:

Em Paris, o PSG sorriu perante o Mónaco e conquista assim a 14.ª Taça de França da sua história, a quarta dos últimos cinco anos.