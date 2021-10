Miguel Veloso fez uma assistência para a goleada do Verona sobre a Lazio (4-1) em jogo da 9.ª jornada da Série A, num jogo em que Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético Madrid foi o grande protagonista com um póquer.

O avançado argentino esteve imparável este domingo com dois golos em cada uma das partes. Abriu o marcador aos 30, depois voltou a marcar, seis minutos depois, com uma bomba fora da área, depois de ter recebido a bola do antigo jogador do Sporting.

A equipa romana ainda reduziu a diferença, logo a abrir a segunda parte, com um golo de Ciro Immobile, mas depois voltou Simeone com mais dois golos, aos 62 e o quarto já em tempo de compensação.

A assistência de Miguel Veloso e o golaço de Giovanni Simeone

Também este domingo, a Fiorentina bateu o Cagliari por 3-0, com golos de Biraghi (21m, gp), Gonzalez (42m) e Vlahovic (49m).

