VÍDEO: Milan bate Lecce e isola-se no segundo lugar
Rafael Leão foi titular em San Siro, Füllkrug decidiu frente ao Lecce
O AC Milan venceu este sábado o Lecce por 1-0, em San Siro, na 21.ª jornada da Liga italiana, e isolou-se no segundo lugar da classificação.
Com Rafael Leão no onze inicial, os rossoneri confirmaram a superioridade ao longo do encontro e resolveram o jogo na segunda parte.
O único golo surgiu aos 73 minutos, apontado pelo alemão Füllkrug, num encontro em que o Lecce, com Tiago Gabriel de início, pouco incomodou a baliza milanesa, somando apenas quatro remates e nenhum enquadrado.
Com este triunfo, o Milan chegou aos 46 pontos, destacando-se do Nápoles e ficando a três do líder Inter. Já o Lecce caiu para zona de despromoção, no 18.º lugar, com 17 pontos, os mesmos da Fiorentina.
