O Milan de Sérgio Conceição voltou a travar o vizinho Inter de Simone Inzaghi, desta vez com um empate (1-1), voltando a quebrar um ciclo de vitórias do vizinho pela segunda vez num espaço um mês. Depois do triunfo na Supertaça de Itália (3-2), na Arábia Saudita, o treinador português esteve a vencer o segundo Dérbi della Madonnina até ao minuto 90, mas acabou por consentir o empate em tempo de compensação.

O Inter só consentiu três derrotas esta época, duas delas foram diante do Milan, a última com Sérgio Conceição no banco dos rossoneri, mas este domingo esteve muito perto de voltar a perder. A verdade é que o Milan chegou à vantagem, ainda na primeira parte, e depois viu o adversário ver dois golos anulados e acertar por três vezes nos ferros antes de chegar ao empate já no período de compensação.

O Inter até entrou melhor no dérbi e até marcou cedo, logo aos sete minutos, com Lautaro Martinez a assistir Dimarco, mas o golo acabou anulado, uma vez que o argentino partiu de posição irregular. Não valeu para o Inter e foi o Milan que acabou por chegar à vantagem, mesmo em cima do intervalo, na sequência de uma transição rápida da equipa da casa, com Rafael Leão a cruzar da esquerda e Tijjani Reijnders a finalizar no coração da área.

Os neroazurri voltaram a entrar com tudo na segunda parte e voltaram a festejar um golo, aos 64 minutos, desta vez marcado por Lautaro, mas o golo dos visitantes voltou a ser anulado, desta feita, por falta de Dumfries dobre Théo Hernández no início da jogada.

Os deuses estavam com Conceição, uma vez que, só nesta segunda parte, Bisseck cabeceou ao poste, Thuran também acertou no ferro e, já em tempo de compensação, Dumfries também acertou no poste.

Parecia que o Inter estava embruxado e seria impossível marcar este domingo, mas a verdade é que a equipa de Inzaghi nunca baixou os braços e acabou por arrancar um empate, aos 90+3, com Bisseck a cruzar largo da direita, Zalewski a amortecer com o peito no segundo poste para a finalização de De Vrij. Estava feito um empate que chegou a ser impossível.

Um empate que deixa o Inter a dois pontos do líder Nápoles e o Milan, no sétimo lugar, a dois pontos dos lugares que dão acesso à Europa.

