O Milan marcou esta noite passo na Serie A, ao empatar na deslocação ao terreno do Salernitana, a duas bolas.

Com Rafael Leão no onze titular, os rossoneri adiantaram-se no marcador logo aos cinco minutos: Theo Hernández e Júnior Messias fez o 1-0.

Antes da meia-hora de jogo, no entanto, a formação da casa chegou ao empate, e em grande estilo: Bonazzoli aproveitou uma saída precipitada de Maignan e marcou de bicicleta para o 1-1.

Na segunda parte, Djuric fez mesmo a reviravolta aos 72 minutos, mas cinco minutos volvidos, Giroud assistiu Ante Rebic para o 2-2 da equipa de Pioli, fixando assim o resultado final.

Com este resultado, o Milan segue líder da Serie A… mas pouco: é que o clube de Milão tem mais dois pontos do que o rival Inter, mas também mais dois jogos.

Já o Salernitana está na última posição, com 14 pontos.