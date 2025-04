O Milan de Sérgio Conceição empatou este sábado na receção à Fiorentina, por 2-2, num jogo em que perdia por dois aos 10 minutos.

A disputar a 31.ª jornada da liga italiana, a Fiorentina entrou melhor e colocou-se imediatamente na frente, depois de beneficiar do autogolo de Malick Thiaw, que colocou a bola na própria baliza aos sete minutos. De seguida, Moise Kean, segundo melhor marcador do campeonato, fez o segundo golo da partida.

No que parecia uma noite de terror, acabou por ficar mais serena depois de um grande de Tammy Abraham. O inglês combinou com Pulisic e finalizou com mestria para o 2-1.

O golo do empate surgiu apenas na segunda parte, aos 64 minutos. A defesa da equipa visitante foi apanhada a dormir e o ex-Benfica Luka Jovic aproveitou a oportunidade.

A Fiorentina ainda conseguiu fazer o 3-2, já perto dos 90 minutos, mas a bandeirola estava levantada e Sérgio Conceição respirou de alívio.

O português Rafael Leão foi titular e totalista no lado do Milan. João Félix foi lançado aos 80 minutos para o lugar do lesionado Giménez.

Com este resultado, o Milan está em nono lugar, com 47 pontos. A Fiorentina está em oitavo, com 52.

A passagem de Sérgio Conceição por Itália tem sido algo conturbada e no total soma 10 vitórias, cinco empates e sete derrotas. Nos últimos três jogos não conseguiu vencer nenhum, somando uma derrota e dois empates.