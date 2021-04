Foi uma má noite para o Milan: a formação milanesa foi derrotada por 3-0 pelo Parma e caiu dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Rafael Leão e Diogo Dalot saíram do banco na segunda parte, aos 63 e 69 minutos, respetivamente, quando a equipa já perdia por 2-0, nada conseguindo fazer para evitar o descalabro.

Joaquin Correa abriu o marcador logo aos dois minutos, Manuel Lazzari teve um golo anulado imediatamente antes do intervalo, mas o Parma fez mesmo o segundo golo aos 51 minutos, novamente por Joaquin Correa, e fez o 3-0 final pelo inevitável Ciro Immobile aos 87 minutos.

Ora com este resultado, o Milan caiu para o quinto lugar, com os mesmos pontos de Nápoles e Juventus, mas em desvantagem na diferença de golos, pelo que está fora das posições de acesso à Liga dos Campeões. Por isso os adeptos nas redes sociais ficaram furiosos com as imagens de Donnarumma a rir-se após o apito final.

Refira-se, já agora, que o Milan caiu para o quinto lugar porque pouco antes o Nápoles venceu por 2-0 no terreno do Torino. Tiemoue Bakayoko, aos 11 minutos, e Victor Osimhen, aos 13 minutos, fizeram os golos do triunfo da formação napolitana, que não contou com o português Mário Rui, que ficou o tempo todo no banco de suplentes.