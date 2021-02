Cerca de três centenas de adeptos do Milan reuniram-se este sábado em Milanello, no centro de treinos da equipa rossonera, para apoiar a equipa de Stefano Pioli na véspera do determinante dérbi com o Inter na Série da liga italiana, marcado para as 14 horas deste domingo.

Recordamos que o Inter comanda nesta altura a classificação com 50 pontos, apenas mais um dos que os vizinhos do Milan, mas o dérbi da 23.ª jornada pode inverter as posições dos rivais no topo da classificação.

Nesse sentido, o clube permitiu a entrada de um grupo de adeptos para que os jogadores sentissem o apoio como se fosse em San Siro. Assim, os jogadores treinaram ao som de cânticos e com bandeiras e tarjas na faixa lateral. Numa das faixas lia-se: «90 minutos ao ataque: o dérbi é para vencer».

Ora veja: