O Milan recebeu e venceu este sábado o Torino por 3-2, numa partida a contar para a 30.ª jornada da liga italiana.

Sem Rafael Leão, a contas com uma lesão nos adutores, os rossoneri chegaram ao golo à «lei da bomba». Grande remate do meio da rua de Pavlovic, com a bola ainda a tocar na trave antes de entrar na baliza do Torino.

A formação visitante reagiu já em cima do intervalo com novo remate de fora da área. Desta vez, o poste ajudou Giuliano Simeone antes de embater nas costas de Maignan e empatar.

Na segunda parte, o Milan entrou com tudo e em dois minutos marcou dois golos, primeiro por Rabiot (54m) e depois por Fofana (56m), aumentando a vantagem para dois golos.

Já perto do final, o Torino dispôs de mais uma oportunidade para reduzir, por intermédio de uma grande penalidade. Vlasic (82m) não vacilou e apontou o 3-2 final.

Com este triunfo, o Milan voltou ao segundo lugar com 63 pontos, já o Torino segue no 14.º posto da classificação.