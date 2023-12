Depois da derrota em Atalanta, o Milan regressou este domingo às vitórias na Serie A, ao triunfar na receção ao «vizinho» Monza, por 3-0.

Rafael Leão foi titular nos rossoneri e viu Tijjani Reijnders abrir o marcador logo aos três minutos, servido por Christian Pulisic.

Em cima do intervalo, Leão não quis ser espetador e «inventou» a jogada do 2-0: o português ganhou espaço na direita e assistiu Jan-Carlo Simic para o 2-0. Em estreia na equipa principal – foi lançado aos 24 minutos para o lugar de Pobega –, o defesa sérvio de 18 anos abrilhantou a tarde com um golo.

O Monza, com Dany Mota, foi incapaz de reentrar no marcador e a formação da casa ainda ampliou a vantagem, por intermédio de Okafor, após um passe de Olivier Giroud (minuto 76).

Com este resultado, o Milan segue no terceiro lugar, com 32 pontos. O Monza é 11.º, com 21 pontos.