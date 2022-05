Loucura na Piaza Duomo, no coração de Milão, onde mais de trinta mil adeptos rossoneri se concentraram na festa da conquista do scudetto, este domingo, depois da vitória em Sassuolo por 3-0.

Ainda antes do final do jogo, já havia milhares de adeptos na praça central de Milão, mas o grupo foi reforçado logo após o final do jogo, com destaque para um trator que chegou ali carregado de adeptos e foi o centro das atenções, numa altura em que a equipa ainda se preparava para viajar de Reggio e Emilia para a cidade que dá o nome ao clube.

O ambiente é de festa, mas já há, pelo menos, uma vítima a registar. No meio da festa, um grupo de adeptos subiu a um palco, que tinha sido utilizado na véspera para um concerto, e envolveu-se em desacatos com a polícia. Um dos agentes teve de ser encaminhado para o hospital depois de ter sido atingido com uma garrafa.

Além dos trinta mil que se concentraram na Piaza Duomo, há muitas outras festas dispersas pela cidade, com destaque para a presença de mais de seis mil adeptos junto à sede do clube.

Face à hora tardia a que a equipa vai chegar esta noite a Milão, o clube já anunciou que a equipa vai desfilar num autocarro aberto, pelas principais ruas da cidade, esta terça-feira, ao final da tarde, num desfile que vai terminar onde ainda decorre agora a festa, na Piaza Duomo.