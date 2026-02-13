O Milan foi esta sexta-feira vencer ao terreno do Pisa por 2-1, em encontro da 24.ª jornada do campeonato italiano. 

O internacional português Rafael Leão começou no banco e apesar de maior posse de bola na primeira parte, a equipa de Milão sentiu dificuldades em criar ocasiões claras. O primeiro aviso pertenceu ao Pisa, aos 30 minutos, com Stojilkovic a obrigar Maignan a defesa atenta.

A resposta da equipa visitante surgiu pouco depois. Aos 39 minutos, Athekame cruzou da direita e Loftus-Cheek elevou-se na área para cabecear com sucesso e inaugurar o marcador.

No segundo tempo, o Milan teve uma oportunidade soberana para ampliar a vantagem, mas Fulkrug desperdiçou uma grande penalidade, atirando à trave após falta sobre Pavlovic.

O Pisa aproveitou o momento e chegou ao empate aos 71 minutos. Stojilkovic cruzou da esquerda, Gabbia desviou e, na recarga, Loyola finalizou com precisão.

Já com Rafael Leão em campo, os rossoneri voltaram a carregar e chegaram ao 2-1 aos 85 minutos. Modric conduziu pelo corredor central, tabelou com Ricci e picou a bola sobre Nicolas, assinando um golo de classe que valeu os três pontos.

Nos descontos, Rabiot viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Milan reduzido a dez unidades para os instantes finais.

Com este triunfo, o Milan mantém o segundo lugar da Serie A, com 53 pontos, a cinco da líder Inter. O Pisa continua em zona de descida, no 19.º posto, com apenas 15 pontos somados.

