O Nápoles vai ter de esperar pelo menos até esta quinta-feira para celebrar o terceiro scudetto do palmarés e o primeiro desde 1990 com Diego Armando Maradona.

A Lazio, que estava proibida de tropeçar para manter o segundo lugar e, sobretudo, não entregar já, matematicamente falando, o título aos napolitanos, não vacilou e derrotou o Sassuolo por 2-0.

O conjunto de Maurizio Sarri entrou forte na partida e somou oportunidades de golo. Numa delas chegou inclusive a festejar - Ciro Immobile aos 7m - mas o VAR negou a festa no Olímpico de Roma. Valeria pouco depois quando, aos 14 minutos, o ex-Estoril Marcos Antônio descobriu o ex-FC Porto Felipe Anderson com um passe fabuloso e este fez o 1-0.

Depois de um início de jogo encolhido, o Sassuolo libertou-se à passagem da meia-hora, teve oportunidades para empatar mas faltou acerto e alguma sorte, como num remate de Frattesi à barra a fechar a primeira parte.

Nos minutos finais, a Lazio esteve encostada às cordas, tremeu (muito), mas numa transição Basic fez o 2-0 e desfez as dúvidas.

O Nápoles defronta fora a Udinese nesta quinta-feira a partir das 19h45 e basta-lhe um empate para conquistar o título que lhe escapa há 33 anos.

À mesma hora, a Roma de José Mourinho não foi além de um empate a um golo na deslocação ao reduto do Monza. El Shaarawy aproveitou um erro do guarda-redes da equipa da casa para fazer o 1-0 aos 24 minutos, mas o Monza, com Dany Mota de início, empatou aos 39 minutos num remate de muita qualidade de Caldirola sem quaisquer hipóteses para Rui Patrício. A Roma ainda terminou o jogo com dez, por expulsão de Celik já em tempo de compensação.

Quem não fez melhor do que a Roma foi o Milan. Dias depois de ter evitado a derrota frente à equipa de Mourinho já nos descontos, voltou a fazê-lo nesta quarta-feira, mas na receção à aflita Cremonese.

Rafael Leão foi poupado e só entrou para lá da hora de jogo, ainda com 0-0 no marcador. David Okereke chocou o San Siro aos 77 minutos, mas Messias, aos 90+3m, foi o salvador do Milan, que está no 6.º lugar da Serie A com os mesmos pontos da Roma, que está no sétimo posto e também fora da zona de acesso à Liga dos Campeões.

Em grande esteve o Inter, que foi a Verona aplicar um autêntico à equipa de Miguel Veloso, de fora por lesão: 6-0, com dois golos de Dzeko, dois de Lautaro Martínez, um de Calhanoglu e outro, na própria baliza, do avançado Adolfo Gaich, que inaugurou o marcador para os nerazzurri aos 31 minutos.

O Inter está no 4.º lugar da Serie A com 60 pontos, mais dois do que o trio composto por Atalanta, Milan e Roma.