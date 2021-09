José Mourinho recuperou o festejo histórico de Old Trafford este domingo correndo ao longo da pista do Estádio Olímpico de Roma de punho erguido depois da difícil vitória arrancada pela Roma diante do Sassuolo (2-1) mesmo ao cair do pano. A estrelinha do treinador português, que contou ainda com um golo anulado ao adversário a fechar o embate, «emoldura» o jogo mil do comandante dos romanos, curiosamente com os dois primeiros golos do jogo a serem marcados por dois antigos jogadores do Benfica, o primeiro clube do Special One.

Rui Patrício foi titular na Roma e acabou por ser determinante, principalmente na segunda parte, com duas enormes defesas que não permitiram a reviravolta dos visitantes. Mas, começando pelo início, a Roma entrou forte no jogo, com intensidade e um jogo muito vertical, a colocar dificuldades ao Sassuolo, com Zaniolo, Pellgrini e Mkhitaryan no apoio a Tammy Abraham na frente de ataque.

Um ascendente que acabou por resultar no primeiro golo para a equipa da casa, aos 37 minutos, na sequência de um lance de laboratório: livre bem marcado por Pellegrino e desvio cirúrgico de Cristante, que jogou no Benfica na temporada de 2014/15, junto ao primeiro poste.

Nesta altura, o Sassuolo já começava a equilibrar a contenda, uma tendência que se acentuou na segunda parte, num jogo de parada e resposta, com os visitantes a chegarem ao empate, aos 57 minutos, com um golo de outro antigo benfiquista, Filip Djuricic (jogou na Luz em 2013/14 e 2014/15), num lance desenhado por Scamacca e Beradi.

O jogo já estava frenético, mas a partir do empate ganhou ainda mais intensidade, com as duas equipas a criarem oportunidades atrás de oportunidades nas duas balizas. Foi nesta altura que Rui Patrício foi determinante, com duas defesas enormes, a primeira a remate de Berardi, a segunda a anular um contra-ataque de Boga. Além destas duas oportunidades, o Sassuolo contou ainda com um remate ao poste de Traoré.

Entre estas oportunidades do Sassuolo, a Roma também teve oportunidades para recuperar a vantagem, com Abraham a acertar também no poste, além de duas oportunidades gritantes de Pellegrini.

A verdade é que a estrelinha de José Mourinho voltou a brilhar sobre o minuto noventa com o suplente El Shaarawy a marcar um grande golo que fez o treinador português sair disparado do banco. Um festejo em quase tudo idêntico ao que o treinador tinha protagonizado em Old Trafford quando Costinha marcou o golo do empate do FC Porto.

Mas a verdade é que o jogo ainda não tinha acabado e os romanos ainda passaram por um verdadeiro calafrio, uma vez que o Sassuolo ainda chegou a festejar o empate, com um golo de Scamacca que, no entanto, acabou por ser anulado por fora de jogo. Lá está, a estrelinha de Mourinho.

A verdade é que com este triunfo, arrancado a ferros, a Roma salta para o primeiro lugar da classificação da Série A, com um máximo de nove pontos, juntando-se ao Milan e ao Nápoles no posto mais apetecido.