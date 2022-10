Era um teste duro, mas nem isso travou a onda vitoriosa do Nápoles na Serie A: na deslocação à deslocação do terreno da Roma, a equipa de Spalletti venceu por 1-0.

Nos romanos, José Mourinho lançou Rui Patrício na baliza, e o guarda-redes português esteve num dos lances da primeira parte: Patrício derrubou Ndombélé na área, o árbitro assinalou penálti, mas foi ao VAR reverter a decisão.

Na segunda parte, já a nove minutos do fim, chegou o golo decisivo dos napolitanos, que contaram com Mário Rui no banco.

Smalling foi batido na profundidade por Victor Osimhen, após um passe longo de Politano, e atirou uma «bomba» para a baliza de Patrício. Festa na capital italiana, mas para os homens de Nápoles.

O final de jogo foi quentinho – não entre os treinadores, com um cumprimento amigável no fim – e Karsdorp acabou expulso por palavras pelo árbitro. O lateral excedeu-se mesmo e deu um ligeiro empurrão no juiz da partida, depois de este o ter pisado de forma involuntária.

Com este resultado, e decorridas 11 jornadas, o Nápoles segue na liderança do campeonato italiano, com 26 pontos, mais três do que o Nápoles. A Roma é quinta, com menos sete pontos.