Ainda o campeão em título, o Nápoles vai de mal a pior e esta tarde perdeu em casa do Empoli (1-0), em jogo da jornada 33 da Serie A.

Sem Mário Rui, castigado, o conjunto napolitano foi derrotado graças a um golo de Alberto Cerri, logo aos quatro minutos.

Com este resultado, o Nápoles fica no oitavo lugar, a dois pontos da Atalanta, mas mais dois jogos. Está, por isso, fora dos lugares de acesso às competições europeias. O Empoli é 15.º, com 31 pontos.