O Nápoles empatou no fim de semana em casa da Roma, mas isso foi apenas um percalço no campeonato quase perfeito que a equipa de Spalletti está a realizar.

Esta noite, o emblema napolitano, com Mário Rui a titular, recebeu e venceu o Bolonha por 3-0, em jogo da décima jornada da Serie A.

No Estádio Diego Armando Maradona, coube a Fabián Ruiz as honras da casa. E que honras. Aos 18 minutos, o médio espanhol abriu o marcador com um grande golo de meia-distância.

Os outros dois golos foram do mesmo protagonista, na mesma situação: Lorenzo Insigne marcou aos 41 e 62 minutos de penálti e fechou as contas do encontro.

Com este resultado, o Nápoles volta à liderança do campeonato, com os mesmos 28 pontos que o AC Milan – apenas dois pontos desperdiçados até ao momento. O Bolonha está em 12.º lugar, com 12 pontos.