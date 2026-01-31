Antonio Conte, treinador do Nápoles, conseguiu um importante “balão de oxigénio” com o triunfo da sua equipa frente à Fiorentina (2-1), que colocou um ponto final numa sequência de três jogos sem ganhar para os napolitanos, em todas as competições.

O triunfo começou a ganhar forma ao minuto 11 com um golo construído de forma pouco convencional. O guarda-redes Alex Meret pontapeou a bola para o ataque, a defesa da Fiorentina não conseguiu afastá-la e permitiu que Antonio Vergara se isolasse para bater De Gea.

À meia hora, o capitão do Nápoles, Giovanni Di Lorenzo, lesionou-se no joelho esquerdo e teve de ser substituído, num lance que colocou algum “gelo” num jogo que estava eletrizante. É que, instantes antes, tanto De Gea como Alex Meret brilharam nas duas balizas, ambos com a ajuda dos postes.

No arranque da segunda parte, Miguel Gutiérrez, com um grande golo, ampliou a vantagem do Nápoles, que Manon Solomon encurtou de pronto para a Fiorentina (57m), na recarga a uma primeira defesa de Meret.

O campeão italiano conseguiu guardar a vantagem até ao apito final, somando três pontos preciosos, que lhes permitem descolar da Roma - visita a Udinese na segunda-feira - na terceira posição da Serie A e colocar pressão nos rivais de Milão, que ocupam os primeiros dois lugares da tabela, com vantagem para o Inter.

Também este sábado, o Sassuolo derrotou o Pisa por 3-1 para a 23.ª jornada da Liga italiana, com golos de Berardi e Kone, tendo Caracciolo feito autogolo pelo meio. Michel Aebischer apontou o tento de honra da equipa da casa.