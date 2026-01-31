VÍDEO: Nápoles volta aos triunfos na Serie A, Sassuolo derrota Pisa
Grande jogo no Estádio Diego Armando Maradona sorri aos napolitanos
Grande jogo no Estádio Diego Armando Maradona sorri aos napolitanos
Antonio Conte, treinador do Nápoles, conseguiu um importante “balão de oxigénio” com o triunfo da sua equipa frente à Fiorentina (2-1), que colocou um ponto final numa sequência de três jogos sem ganhar para os napolitanos, em todas as competições.
O triunfo começou a ganhar forma ao minuto 11 com um golo construído de forma pouco convencional. O guarda-redes Alex Meret pontapeou a bola para o ataque, a defesa da Fiorentina não conseguiu afastá-la e permitiu que Antonio Vergara se isolasse para bater De Gea.
À meia hora, o capitão do Nápoles, Giovanni Di Lorenzo, lesionou-se no joelho esquerdo e teve de ser substituído, num lance que colocou algum “gelo” num jogo que estava eletrizante. É que, instantes antes, tanto De Gea como Alex Meret brilharam nas duas balizas, ambos com a ajuda dos postes.
No arranque da segunda parte, Miguel Gutiérrez, com um grande golo, ampliou a vantagem do Nápoles, que Manon Solomon encurtou de pronto para a Fiorentina (57m), na recarga a uma primeira defesa de Meret.
Os 2️⃣ golos da vitória do Nápoles (e que golo o segundo 😮💨)#sporttvportugal #SerieA #Napoles #Fiorentina #cinemundo pic.twitter.com/nsNmvdMOqS— sport tv (@sporttvportugal) January 31, 2026
O campeão italiano conseguiu guardar a vantagem até ao apito final, somando três pontos preciosos, que lhes permitem descolar da Roma - visita a Udinese na segunda-feira - na terceira posição da Serie A e colocar pressão nos rivais de Milão, que ocupam os primeiros dois lugares da tabela, com vantagem para o Inter.
Também este sábado, o Sassuolo derrotou o Pisa por 3-1 para a 23.ª jornada da Liga italiana, com golos de Berardi e Kone, tendo Caracciolo feito autogolo pelo meio. Michel Aebischer apontou o tento de honra da equipa da casa.