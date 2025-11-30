A Roma saiu derrotada na receção ao Nápoles (1-0) e perdeu a liderança da Liga italiana. David Neres, ex-Benfica, marcou o golo que dá o primeiro lugar ao Milan de Rafael Leão, que venceu a Lazio.

O domingo de futebol em Itália fechou com um clássico do futebol italiano. O Nápoles, campeão em título, visitou e derrotou a Roma, tirando assim a liderança aos «Giallorossi».

David Neres foi o herói do encontro com o golo no minuto 36. O brasileiro não perdoou no frente a frente com outro ex-Benfica, Mile Svilar.

Com este triunfo (1-0), o Nápoles ascende ao segundo lugar com 28 pontos, os mesmos que o líder Milan. Já a Roma desce ao quarto lugar, com 27 pontos.

Confira a classificação e os jogos da Liga italiana.