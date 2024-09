Nuno Tavares, com uma assistência, abriu caminho para a vitória da Lazio no campo do Torino (3-2), em jogo da sexta jornada da Série A que pode ditar o destronamento da equipa do touro do primeiro lugar da classificação da liga italiana.

O lateral português fez o passe que permitiu a Matteo Guendouzi inaugurar o marcador, aos oito minutos, e os dois jogadores festejaram de forma singular, como pode ver no vídeo no final do artigo.

Boulaye Dia (60m) e Tijjani Noslin (89m) marcaram, depois, os restantes golos dos romanos que estiveram sempre em vantagem no marcador diante da equipa da casa que conseguiu apenas reduzir a diferença com golos de Che Adams (67m) e Saul Coco (90+2m).

O Torino, que defendia a liderança isolada da Liga italiana, caiu agora para o quarto lugar da classificação, com 11 pontos, os mesmos do que o Milan e Inter de Milão, mas menos um do que o novo líder, a Juventus de Francisco Conceição que assinalou o seu regresso à competição, no sábado, com um golo (veja aqui).

O Nápoles, que joga ainda este domingo e soma 10 pontos, tem ainda a possibilidade de chegar ao topo, mas, para isso, precisa de vencer na receção ao Monza.

Confira a classificação da Série A

Veja o festejo de Guendouzi com Nuno Tavares:

Entretanto, na capital italiana, a Roma desembaraçou-se da Venezia, vencendo por 2-1. Ainda que os visitantes tenham inaugurado o marcador, aos 44m, por Pohjanpalo, a etapa complementar reservou a «remontada».

Cristante e Pisilli, aos 75 e 83m, respetivamente, arrecadaram a segunda vitória para Roma, que, assim, ascende à nona posição, com nove pontos.

Na próxima ronda da Serie A, visitarão o Monza (19.º). Antes, jogarão na Suécia, ante o Elfsborg, na segunda ronda da Liga Europa.

Quanto ao Venezia, é 18.º e antepenúltimo, com quatro pontos.

Verona sucumbe

Por fim, o Como venceu na receção ao Verona, por 3-2. Em cima do intervalo, aos 44m, Cutrone entregou a vantagem aos anfitriões.

No segundo tempo, Lazovic empatou, de penálti. Estavam decorridos 53 minutos. Todavia, pouco depois, o médio Suslov viu dois cartões amarelos (61 e 64m).

De parada e resposta, Cutrone bisou, aos 72m, e Belotti, aos 89m, encerrou a contenda.

Ainda que Lambourde tenha reduzido, aos 90+4m, o Como somou mais três pontos.

Assim, os anfitriões desta tarde são décimos, com oito pontos, mais dois face ao Verona (14.º).