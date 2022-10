O Milan foi a Empoli vencer por 3-1, num jogo com um final de loucos, com os quatro golos a surgirem nos dez minutos finais, os três últimos já para lá dos 90, com Rafael Leão em especial plano de destaque, com uma assistência, antes de marcar o golo que fixou o resultado final, com um chapéu de belo efeito. Stefano Pioli perdeu três jogadores, mas só pode estar satisfeito com este triunfo que deixa a equipa no segundo lugar, a três pontos do líder Nápoles.

Um triunfo que saiu caro a Pioli, com três jogadores a saírem lesionados - Saelemaekers, Calabria e Kjaer – que agora se vão juntar a outros seis que já estavam entregues ao departamento médico dos rossoneri, numa altura em que a equipa se prepara para um ciclo difícil, com dois jogos com o Chelsea, para a Liga dos Campeões, com a Juventus pelo meio, para o campeonato.

Um jogo intenso, mas o primeiro golo só surgiu aos 79 minutos, com Rafael Leão a servir Rebic para o golo inaugural. No entanto, já em tempo de compensação, a equipa da casa chegou ao empate, num livre direto muito bem marcado por Bajrami.

Bola ao centro e o Milan recuperou logo a vantagem, com um golo de Fodé-Ballo Touré. Ainda houve tempo para Rebic retribuir a assistência de Rafael Leão, oferecendo o terceiro golo ao internacional português que marcou com um «chapéu» revestido de classe, uma cartola. Sete minutos de compensação de tirar o fôlego com três golos de rajada.

O golo de Rafael Leão: