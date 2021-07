O Milan goleou este sábado o Pro Sesto, da terceira divisão italiana, por 6-0, num encontro de carácter particular e de preparação para a nova época.

O português Rafael Leão foi titular e fez o segundo golo da partida, aos 22 minutos, com uma finalização de classe: na meia-esquerda do ataque rossonero, o jovem avançado colocou a bola no poste mais distante do guarda-redes.

Bennacer, Castillejo, Kerkez, por duas vezes, e Fasolini, com um autogolo, marcaram os restantes golos do encontro.

Ora veja o golo de Leão a partir dos 58 segundos do vídeo abaixo: